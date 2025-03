Suche nach vermisstem Pawlos in Weilburg geht weiter

Auch fünf Tage nach dem Verschwinden des kleinen Pawlos fehlt jede Spur von dem Kind. Die Polizei sucht weiter – an Land und per Videoauswertung. Es gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein.

Taucher von Polizei und Feuerwehr suchten in der Lahn nach dem vermissten sechsjährigen Jungen Pawlos.

Taucher von Polizei und Feuerwehr suchten in der Lahn nach dem vermissten sechsjährigen Jungen Pawlos. Bild © picture alliance/dpa | Thomas Frey

Von dem seit Dienstag in Weilburg vermissten sechs Jahre alten Pawlos fehlt weiter jede Spur. Die Suche nach dem Jungen aus Waldbrunn (Limburg-Weilburg) geht auch am Samstag weiter - wenn auch mit deutlich weniger Einsatzkräften als zuvor. Wie die Polizei mitteilte, werde eine zweistellige Zahl an Beamten an Land nach dem Kind suchen.

Videobeitrag Vermisster Junge in Weilburg: Polizei prüft Video Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

"Wir haben über Nacht weitergesucht, haben aber keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Man gehe weiter davon aus, Pawlos lebend zu finden. "Wir können inzwischen aber natürlich auch nichts mehr ausschließen", so der Sprecher. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.

Die Ungewissheit über das Schicksal des kleinen Jungen bleibt: Auch Spezialtaucher der Polizei und Feuerwehr fanden am Freitag keinerlei Hinweise auf das Kind.

Zahlreiche Hinweise zu Pawlos eingegangen

Die Ermittler richten ihren Fokus inzwischen vor allem auf die Auswertung von Videomaterial etwa aus Überwachungskameras sowie zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung.

Der Sechsjährige wird seit Dienstag vermisst. Bild © Polizeipräsidium Westhessen-Wiesbaden, hessenschau.de

Nach Angaben des Sprechers gingen inzwischen Hinweise "in einem dreistelligen Bereich" ein. Diese würden nun "zeitnah" priorisiert und abgearbeitet. Der entscheidende Hinweis sei bislang noch nicht dabei gewesen.

Video zeigt, wie Junge von Fahrbahn geleitet wird

Die Ermittler werten aktuell ein Video aus, das Pawlos "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" (Polizei) am Tag seines Verschwindens an der stark befahrenen Limburger Straße zeigen soll. Der aus einem Auto aufgenommene Clip zeigt, wie ein Junge sichtlich orientierungslos mitten auf der Fahrbahn und gegen die Fahrtrichtung auf einer Schnellstraße entlanggeht. Dem hr liegt das Video vor.

Ein Mann läuft vom Straßenrand zu dem Jungen und schiebt ihn an der Schulter von der Straße auf den Gehweg. Dann fährt das Auto mit der Kamera weiter - was mit dem Jungen passiert, ist nicht mehr zu sehen.

Polizei in Kontakt mit Personen auf Video

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Jungen aus der Videosequenz. Zuvor hatten die Ermittler bestätigt, dass auf dem Video ein weiterer "Verkehrsteilnehmer" zu erkennen sei. Genauere Angaben zu dieser Person machte die Polizei nicht, die Ermittler seien aber bereits in Kontakt mit den anderen Personen aus der Videosequenz sowie dem Ersteller des Videos.

Ausschnitt aus dem Video, das Pawlos zeigen soll. Bild © Polizeipräsidium Westhessen

Die Aufnahme sei offenbar am Dienstagmittag entstanden. Der Ersteller des Videos habe sich selbst an die Polizei gewandt und den Beamten das Video zugespielt, so die Sprecherin.

"Wir gehen aktuell davon aus, dass der Verkehrsteilnehmer den Jungen hilfsbereit von der Straße begleitet hat." Die Ermittler setzen nun alles daran, weitere Hinweise von dem Verkehrsteilnehmer zu erhalten.

An diesen drei Orten in Weilburg wurde Pawlos am Dienstag zuletzt gesehen Bild © OpenStreetMap, hessenschau.de

Zuvor war der Junge am Bahnhof gesehen worden. Inzwischen geht die Polizei aber davon aus, dass das Video danach entstand und er demnach eher nicht mit einem Zug weggefahren ist.

Polizei hat Taktik geändert

Bei der Suche haben die Ermittler ihre Taktik inzwischen geändert: Eine hohe zweistellige Zahl an Einsatzkräften sei auch am Freitag in und um Weilburg unterwegs gewesen, erklärte die Sprecherin.

Videobeitrag Taucher suchen in Lahn nach vermisstem Kind Video Die Lahn fliest auf Höhe der Altstadt von Weilburg über ein Wehr - hier wurde unter anderem gesucht Bild © picture alliance/dpa | Thomas Frey Ende des Videobeitrags

Polizisten suchten "neuralgische Punkte" ab. Das seien mögliche Verstecke wie Felsvorsprünge, Gruben und auch die Lahn, sagte Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU).

Angehörige und Anwohner beobachten Suche der Taucher

Mit Booten fuhren rund 30 Feuerwehrleute und Polizisten am Freitag den Fluss ab, auch zehn Taucher waren im Einsatz. Das sei eine Standardmaßnahme, betonte der Bürgermeister.

Am gegenüberliegenden Ufer verfolgten am Freitag mehrere Dutzend Menschen den Einsatz, darunter auch Anwohner und Angehörige. "Wir hoffen einfach, dass wir ihn lebend finden", sagte eine junge Frau, nach eigenen Angaben eine Familienangehörige des Jungen. Sie sei extra aus der Schweiz angereist. Es sei schlimm, dass man nur abwarten und kaum helfen könne.

Polizeibeamte bei der Suche nach dem vermissten sechsjährigen Jungen Pawlos. Bild © picture alliance/dpa | Thomas Frey

Dass Pawlos schon so lange verschwunden ist, macht den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Sorgen. "Er muss sich ja auch selbst versorgen", sagte die Weilburgerin Katharina Beck besorgt, die während ihrer Mittagspause am Lahnufer stand und den Tauchern zuschaute.

Schulamt: Schule nach dem Mittagessen verlassen

Pawlos hatte am Dienstag das Gelände seiner Förderschule in Weilburg nach dem Mittagessen verlassen, wie das zuständige Staatliche Schulamt mitteilte. "Sein Fehlen wurde von den aufsichtsführenden Lehrkräften binnen einer Minute bemerkt."

Den Behörden zufolge ist Pawlos "autistisch veranlagt". Der Junge sei räumlich nicht orientiert und "vermutlich in einer hilflosen Lage". Wer ihn sieht, sollte ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.

Viele Weilburgerinnen und Weilburger halfen auch am Freitag bei der Suche nach Pawlos mit. Sie schauten in ihren Kellern und Gartenhäuschen nach, Reiter hielten bei ihren Ausritten Ausblick nach dem Jungen, bei der Polizei gingen etliche Hinweise auf mögliche Verstecke in Weilburg und der Umgebung ein. Das zeige die große Anteilnahme der Bevölkerung, sagte ein Polizeisprecher.