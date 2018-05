Kleidung und Fahrrad ließ der Vermisste am Seeufer zurück.

Ein 33 Jahre alter Mann ist offenbar bei einem Badeunfall im Kasseler Bugasee verunglückt. Er war zum Sporttreiben in den Fuldaauen unterwegs. Später fanden Bekannte das Fahrrad und die Kleidung des Vermissten am Seeufer.

Mit Tauchern und Spezialbooten wurde die Suche nach dem Vermissten am Mittwochvormittag im Kasseler Bugasee fortgesetzt. Von dem 33-Jährigen fehlt seit Dienstagabend jede Spur. Der Mann war nach Polizeiangaben zum Sporttreiben in den Fuldaauen. Gegen 19 Uhr meldeten ihn seine Freunde als vermisst.

Im Bereich der Segler-Gaststätte wurden schließlich das Fahrrad und die Kleidung des 33-Jährigen am Ufer des Bugasees entdeckt. "Es ist derzeit naheliegend, dass er sich zum Schwimmen in den See begab", teilte die Polizei mit.

Großeinsatz blieb erfolglos

Mit mehreren Streifenwagen, einer Hundestaffel und einem Hubschrauber suchten die Einsatzkräfte am Dienstag zunächst vergeblich nach dem Vermissten. Gegen 21.30 Uhr wurde die Aktion wegen Dunkelheit abgebrochen.

Die Größe des Sees, der sich in dem städtischen Naherholungsgebiet befindet, erschwere die Suche, so die Polizei. Seit Mittwoch wird mit Tauchern und Booten mit Sonartechnik weiter gesucht. Die Hoffnung auf ein glückliches Ende schwindet.