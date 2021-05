Ein Mann aus Südhessen hat im Lotto eine Millionen Euro gewonnen.

Er ist nach Angaben von Lotto Hessen in Wiesbaden am Dienstag der zehnte hessische Lottomillionär in diesem Jahr. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Lottospieler aus der Wetterau über 1,4 Mio Euro gewonnen.