Über Südhessen ist ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit Starkregen hinweggezogen. Die Feuerwehr musste rund 80 Mal ausrücken. In Darmstadt schlug ein Blitz in eine Pumpstation ein.

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte im Landkreis Darmstadt-Dieburg gefordert. Starkregen setzte gegen 18 Uhr mehrere Keller unter Wasser. Das Unwetter dauerte nur wenige Minuten an, sorgte aber für rund 50 Einsätze der Feuerwehren.

Blitz in Pumpstation eingeschlagen

In Darmstadt schlug ein Blitz in eine Abwasserpumpstation ein. Mehrere der Pumpen fielen daraufhin aus. Die Wassermassen konnten laut Feuerwehr nicht in die Kanalisation abgeleitet werden. Allein in Darmstadt gab es 30 Einsätze.

Auch in Riedstadt-Goddelau waren die Kanalabläufe nach einem kurzen Starkregen überfordert. Die Einsatzkräfte mussten einige Keller leerpumpen. Es standen auch Straßen kurzzeitig unter Wasser.

Keine Unwettergefahr an Pfingstmontag

Am Pfingstmontag besteht keine Unwettergefahr mehr. Sonnenschein und Wolken wechseln sich hessenweit ab. Dazu gibt es hier und da Schauer, oft bleibt es aber auch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad in den höheren Lagen und bis zu 25 Grad an der Bergstraße. Ähnlich geht es auch am Dienstag und Mittwoch weiter. Es bleibt wechselhaft mit zeitweiligem Sonnenschein und Schauern.

