Ermittlungen Supermarkt-Diebe in U-Haft

Nach Ermittlungen wegen schwerem Bandendiebstahl, sind am Mittwoch zwei Männer im Alter von 27 und 24 Jahren in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beamte der Polizei Erbach (Odenwald) ermittelten gegen ein Trio, einer der Männer wird noch gesucht. Das Trio soll seit Ende März in sechzehn Einkaufsmärkten im Südhessen Ware im Wert von rund 13.000 Euro gestohlen haben.