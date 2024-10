In dieser Nacht bietet sich am Himmel über Hessen ein außergewöhnliches Schauspiel. Theoretisch können Sie gleich drei Phänomene beobachten: den Kometen Tsuchinshan-Atlas, einen Supermond und Polarlichter. Doch dafür braucht es Glück.

Wenn das Wetter mitspielt, kann man in Hessen am Donnerstagbend den sogenannten Supermond beobachten. Er geht laut hr-Meteorologe Tim Gotsch gegen 18.30 Uhr im Nordosten auf. Dann wandere er über den Südhimmel und gehe schließlich im Nordwesten unter. "Theoretisch kann man ihn die ganze Nacht sehen", so Gotsch.

Dass der Mond größer erscheint als sonst, liegt daran, dass er der Erde auf seiner Umlaufbahn besonders nah kommt. "Der Mond umläuft die Erde auf einer elliptischen Bahn", erläutert Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde in Bensheim (Bergstraße) . Deshalb sei er mal näher an der Erde, mal weiter weg.

Supermond ist eine optische Täuschung

"Der Mond krabbelt über den Horizont und weil eben gerade Vollmond ist, sieht der riesig aus", sagt auch hr-Wetterexperte Thomas Ranft. Doch das sei eine optische Täuschung. "Denn wenn der Mond direkt über dem Horizont ist, dann rechnet das menschliche Auge ihn automatisch größer."

Das bestätigt auch Uwe Pilz. Generell wirke der Mond dann besonders mächtig, wenn er tief stehe - und nicht hoch am Himmel. Diese "Mondillusion" oder "Mondtäuschung" liege daran, dass Betrachtende ihn in Relation zu irdischen Objekten am Horizont setzten, etwa zu Bergen, Bäumen oder Gebäuden.

Doch wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Supermond in Hessen zu sehen bekommen? "Es ist keine 0- aber auch keine 100-Prozent-Chance. Im Osten haben wir tendenziell einen klareren Himmel. Aber wir haben die Situation, dass einzelne Wolkenfelder unterwegs sind", sagt Ranft. Auch Nebel sei möglich. Dadurch kann es passieren, dass der Mond von Wolken bedeckt wird." Man muss heute ein bisschen Glück haben."

Komet mit Streif im Oktober zu sehen

Mit ein wenig Glück können wir hier in Hessen am Himmel auch einen Kometen samt Schweif leuchten sehen: den sogenannten C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas. Seit Samstagabend soll der Komet mit bloßem Auge oder einem Fernglas sichtbar sein. Und das noch für mehrere Tage. Tsuchinshan-Atlas ist - wie der Experte Pilz betont - noch immer nahe an der Sonne.

"Die Sichtbarkeit mit dem freien Auge endet um den 25. Oktober herum", sagt Pilz. Mit einem Fernglas könne man ihn noch etwa zwei Wochen beobachten. Er empfiehlt dafür, nach Sonnenuntergang einen Platz mit guter Sicht zum Westhorizont - also ohne Bebauung - zu suchen. "Es lohnt sich, möglichst weit aus der Stadt ins Dunkle zu fahren." In der Stadt seien Brücken und große Kleingartenanlagen am besten geeignet, um den Kometen zu sehen. Denn dort gebe es keine hohen Bäume.

Der Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, gesichtet bei Amöneburg (Marburg-Biedenkopf)

Am Donnerstag ist der Komet zwischen 19.30 und 20 Uhr am besten sichtbar. Aber auch hier braucht es einen klaren Himmel. Zusätzlich wird die Sichtbarkeit des Kometen durch das Licht des aufgehenden Vollmonds beeinträchtigt. "Am Donnerstag lohnt es sich deshalb nicht aus den Städten rauszufahren", so Pilz. Dies könne man am besten am Anfang der kommenden Woche machen. Dann sei der Komet besser zu sehen - vorausgesetzt der Himmel ist klar.

Polarlichter am hessischen Himmel

Auch die Polarlichter könnten Donnerstagabend am Himmel zu sehen sein. Sie heißen auch Nordlichter, deswegen sollte man nach Norden schauen. Dort tauchen sie als Erstes auf. "Zuerst sieht man meist einen rötlichen Schein, wie fernes Feuer, als würde dort etwas brennen", erklärt Pilz. "Wenn sie größer sind, erscheinen sie grün und auf halber Höhe."

Bei besonders gut sichtbaren Polarlichtern bewege sich das Grün sogar - "das sieht so aus wie Vorhänge, die sich in einem schwachen Windzug ganz langsam bewegen". Nur besonders große Polarlichter erfüllen den ganzen Himmel. Übrigens: So eine Eruption der Sonne dauert nicht ewig. Es kann sein, dass zunächst noch nichts zu sehen ist, und eine Stunde später tauchen die Polarlichter auf.

hr-Meteorologe Tim Gotsch hält es für unwahrscheinlich, dass wir in Hessen die Polarlichter am Donnerstag zu Gesicht bekommen: "Die Sonne ist zurzeit sehr ruhig". Dabei brauche es eine Aktivität der Sonne, um die Polarlichter zu erblicken. Am besten sehe man die Polarlichter, wenn es dunkel ist und nicht erst kurz nach Sonnenuntergang.

Spezielle Apps warnen vor

Wer spontan reagieren möchte, kann sich auch informieren lassen, wann wahrscheinlich Polarlichter auftreten. Dazu gibt es spezielle Polarlicht-Vorwarn-Apps. Präzise sind diese aber erst eine halbe Stunde im Voraus - wenn Satelliten in etwa eine Million Kilometer Entfernung die geladenen Teilchen messen können.

Pilz empfiehlt generell, einen Kompass für die Sichtung von Phänomenen am Himmel zu benutzen - auf dem Smartphone oder ordinär. Auch sei es sinnvoll, sich vorab über gute Plätze und die Himmelsrichtungen zu informieren.

Und wer das nicht alleine tun möchte: Am Samstag, 19.Oktober, findet der Tag der Astronomie statt. Sternwarten, Vereine, Planetarien, Forschungsinstitute, Museen und Einzelpersonen bieten zahlreiche Aktivitäten an, um einen Einblick in die Astronomie zu bekommen und den Sternenhimmel live zu erleben. Dann werden unter anderem auch Komet und Polarlichter gezeigt, wenn möglich.