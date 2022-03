Ein aus Wiesbaden stammendes Kleinkind ist am Dienstagmittag in Mainz an einer Fußgängerampel durch einen SUV getötet worden.

Nach Polizeiangaben war das dreijährige Mädchen auf einem Laufrad mit seiner Mutter unterwegs, als es von dem rechtsabbiegenden 63 Jahre alten Autofahrer überfahren wurde. Es starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Hergang war noch nicht bekannt.