Im Frankfurter Bahnhofsviertel hat ein Autofahrer einen Fußgänger überfahren - offenbar mit Absicht. Der Mann wurde schwer verletzt.

Zwischen dem Fußgänger und zwei Autofahrern ist es zuvor zu einem Streit gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 52 Jahre alte Fußgänger beschwerte sich offenbar über die Fahrweise der beiden SUV-Fahrer, die in der Nacht zum Samstag im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs waren. Die Situation eskalierte laut Polizei, als der Fußgänger sein Handy zückte, um die beiden Autofahrer zu filmen.

Fahrer festgenommen

Einer der beiden Wagen steuerte daraufhin auf den Mann zu und fuhr ihn an. Er wurde auf die Motorhaube geschleudert, fiel auf die Straße und wurde anschließend von dem Geländewagen überrollt. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Einen der beiden Fahrer nahm die Polizei kurz nach dem Vorfall vorläufig fest. Der zweite Mann stellte sich am frühen Morgen bei der Polizei in Offenbach. Die Kriminalpolizei in Frankfurt ermittelt jetzt wegen versuchter Tötung.

Sendung: hr-iNFO, 03.04.2021, 7 Uhr