Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Im Frankfurter Bahnhofsviertel haben zwei Autofahrer einen Fußgänger überfahren - offenbar mit Absicht. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 1 Uhr nachts ist es am Samstag im Frankfurter Bahnhofsviertel zu einem Streit mit lebensgefährlichen Folgen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein 52 Jahre alter Fußgänger und zwei 20 und 21 Jahre alte SUV-Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen verbal aneinander.

Die Situation sei eskaliert, als der Fußgänger sein Handy zückte, um die beiden Autofahrer zu filmen. Einer der beiden Fahrer habe daraufhin auf den Mann zugesteuert und ihn angefahren. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube geschleudert und fiel auf die Straße.

Anschließend überrollten ihn beide Geländewagen. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Beide Fahrer festgenommen

Die beiden Fahrer flüchteten vom Tatort. Den 20-Jährigen nahm die Polizei kurze Zeit später vorläufig fest. Der zweite Fahrer stellte sich am frühen Morgen bei der Polizei in Offenbach. Die Kriminalpolizei in Frankfurt ermittelt jetzt wegen versuchter Tötung.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Fahrer aus dem Kreis Augsburg stammen. Wieso sie sich in Frankfurt aufhielten, ist nicht bekannt. Mit dem "Carfreitag", an dem sich Autofahrer aus der sogenannten Poserszene zu Rennen verabreden, stehe der Vorfall nicht im Zusammenhang, sagte ein Polizeisprecher.

Sendung: hr-iNFO, 03.04.2021, 7 Uhr