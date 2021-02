Auf der B448 bei Offenbach hat sich am Samstagabend der Fahrer eines SUV mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist gegen einen Baum geprallt.

Dabei wurde er schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der 29-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden gab die Polizei mit rund 90.000 Euro an.