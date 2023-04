Die Polizei hat zwei Fernbusfahrer festgenommen, nachdem sie zehn Syrern den illegalen Grenzübertritt über die A96 bei Lindau ermöglicht haben sollen.

Beamte hätten den Fernbus am Samstagmorgen kontrolliert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Später nahmen hessische Beamte die beiden Busfahrer im Alter von 37 und 39 Jahren an der Endhaltestelle in Frankfurt fest. Die syrischen Männer im Alter zwischen 18 und 43 Jahren sollen jeweils etwa 200 Euro an einen Mittelsmann gezahlt haben.