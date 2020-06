Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Mitarbeiter des syrischen Geheimdiensts in Hessen festnehmen lassen. Der Arzt soll im syrischen Bürgerkrieg Regimegegner gefoltert und getötet haben.

Der Syrer Alaa M. wurde demnach am Freitagabend durch Beamte des Bundeskriminalamts in Hessen festgenommen. Der Mann soll als Arzt in einem Gefängnis des syrischen militärischen Geheimdiensts tätig gewesen sein und dort zumindest in zwei Fällen einen Inhaftierten gefoltert haben.

Der Mann war zuletzt in Deutschland als Arzt tätig, wie die Bundesanwaltschaft am Montag mitteilte. Ihm würden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, berichtete die Behörde in Karlsruhe weiter.

Laut den Ermittlungen schlug er im November 2011 einen Gefangenen, der nach einer "Foltersitzung" einen epileptischen Anfall hatte. Der Mann, der wegen der Teilnahme an einer Demonstration festgehalten wurde, starb später. Die Todesursache sei unklar, erklärte die Bundesanwaltschaft. Der festgenommene Arzt verließ Syrien Mitte 2015 und reiste nach Deutschland.