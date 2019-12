Schwerer Vorwurf gegen die Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim: Dort sollen über Jahre Organspende-Wartelisten durch gezielte Überdosierung von Medikamenten manipuliert worden sein. Die Bundesärztekammer hat die Behörden eingeschaltet.

Die Bundesärztekammer hat ihren Jahresbericht zur Prüfung von Transplantationsprogrammen der Kliniken in Deutschland vorgelegt. Bei der Veröffentlichung der Prüfungs- und Überwachungskommission am Donnerstag stach vor allem ein Wert ins Auge: In den Jahren 2013 bis 2015 wurden demnach bei 28 näher untersuchten Herztransplantationen in Bad Nauheim 12 Verstöße festgestellt. Die Prüfungskommission spricht in diesem Zusammenhang von systematischen Unregelmäßigkeiten.

Ärztekammer schaltet Behörden ein

Wurde in der auf Herz-OPs spezialisierten Kerckhoff-Klinik also getrickst, um Patienten früher zu Spenderherzen zu verhelfen? Ein äußerst schwerwiegender Verdacht, der nun geprüft werde, wie die Landesärztekammer am Donnerstag mitteilte. Darüber wurden auch die Staatsanwaltschaft sowie das hessische Sozialministerium informiert.

Der Bundesärztekammer zufolge wurden die Werte von Patienten durch die Hinzugabe von bestimmten Medikamenten gezielt verändert, sodass die Patienten auf der Dringlichkeitsliste für Spenderherzen einen sogenannten HU-Status (High Urgency – hohe Dringlichkeit) erreichten.

"Lassen den Patienten kränker erscheinen als er tatsächlich ist"

Die Ärztekammer spricht von "Dosissteigerungen ohne erkennbare medizinische Notwendigkeit", die nur einem Ziel dienten: "Sie lassen den Patienten kränker erscheinen als er tatsächlich ist."

Weitere Informationen Der gesamte Bericht der Bundesärztekammer ist online in einer PDF-Version abrufbar. Ende der weiteren Informationen

Hinweise, dass bestimmte Patienten aufgrund ihres Versichertenstatus bevorzugt werden sollten, gebe es übrigens nicht. Von den 27 überprüften Patienten seien 21 gesetzlich und sechs privat versichert gewesen. Die Kerckhoff-Klinik macht offiziell bisher keine Angaben zu den Vorwürfen.

Landesärztekammer befürchtet Rückgang bei der Organspende

Die Landesärztekammer befürchtet, dass die Zahlen von Organspendern nach dem Bekanntwerden des Falls sinken könnten. "Grundlage für die freiwillige Bereitschaft zur Organspende ist Vertrauen", teilte Ärztekammerpräsident Edgar Pinkowski mit. "Und dieses Vertrauen setzt voraus, dass Entnahme und Transplantation von Organen klaren und transparenten Regeln folgen."

Die Kerckhoff-Klinik behandelt nach eigenen Angaben pro Jahr etwa 15.000 Patienten stationär und 35.000 ambulant. Etwa 1.400 Menschen arbeiten für das Krankenhaus, das sich auf Herz-, Lungen-, Gefäß- und Rheumaerkrankungen sowie Transplantationen spezialisiert hat. Auch ein Rehazentrum zählt zum Klinikkomplex.

Sendung: hr-iNFO, 12.12.2019, 17 Uhr