Auf Tabakwaren in einem Automaten hatten es Kriminelle am Donnerstag am Darmstädter Ludwigsplatz abgesehen.

Um an ihre Beute im Wert von rund 2.000 Euro zu gelangen, öffneten die Unbekannten den Zigarettenautomaten. Wie ist noch unklar. Danach traten sie die Flucht an.