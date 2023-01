Automat in Bad Nauheim gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Bad Nauheim gesprengt.

Nach ersten Erkenntnissen flohen die Täter im Anschluss mit einem dunklen Audi. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, ist noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.