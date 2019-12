In einem Parkhaus in Bad Homburg sind am späten Samstagabend Schüsse gefallen: Eine Frau wurde getroffen und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Was genau passiert ist, ist noch unklar.

In Bad Homburg (Hochtaunus) ist am späten Samstagabend auf eine Frau geschossen worden. Sie wurde durch mehrere Kugeln schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Zu der Tat kam es demnach gegen 23 Uhr im Parkhaus gegenüber der Taunus Therme.

Verletzt wurde den Angaben nach auch ein Mann. Er habe einen Streifschuss abbekommen. Weshalb die Schüsse fielen und wer geschossen hat, ist noch nicht bekannt. Der oder die Täter sollen auf der Flucht sein.

Das Parkdeck wurde nach der Tat abgesperrt. Ermittler sicherten die ganze Nacht hindurch Spuren.

