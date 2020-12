Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in Eschborn (Main-Taunus) zu sprengen.

Am Dienstagmorgen wurde eine größere Beschädigung am Automaten festgestellt, die auf eine Explosion in der Nacht zurückzuführen ist, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Tätern sei es aber nicht gelungen, Geld zu erbeuten. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.