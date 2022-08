Die Tafeln in der Wetterau sind an ihren Grenzen angekommen. In Friedberg und Butzbach (beide Wetterau) gibt es seit dem Wochenende einen Aufnahmestopp.

In Butzbach hätten 750 Menschen Anspruch auf die Hilfe, versorgt werden können aber nur rund 550. Seit Corona erhalten die Tafeln weniger Lebensmittelspenden, außerdem gibt es mit den Ukraine-Geflüchteten neue Bedürftige.