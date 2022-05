Zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai werden wieder Tausende Menschen bei den Kundgebungen der Gewerkschaften in Hessen erwartet.

Unter dem Motto "GeMAInsam Zukunft ge- stalten!" hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dazu aufgerufen, für Frieden, Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt auf die Straße zu gehen. Die hessenweit 33 geplanten Veranstaltungen stehen demnach auch im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Größere Demos sind in Marburg, Kassel und Frankfurt geplant. Die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende Elke Hannack spricht in Frankfurt.