Eine Yacht ist am Montag auf dem Weg nach Griechenland auf dem Rhein bei Lorch (Rheingau-Taunus) mit leerem Tank gestrandet. Die Wasserschutzpolizei musste den Schiffsverkehr regeln, während neuer Diesel für das Boot besorgt wurde.

Passanten hatten die Wasserschutzpolizei Rüdesheim alarmiert, dass ein Sportboot in einer offensichtlichen Notlage auf dem Rhein in Höhe des Lorcher Stadtteil Lorchhausen trieb. Da das 18 Meter lange Boot an einer nautisch anspruchsvollen Flussbiegung lag, der sogenannten "Wirbeley", musste die Wasserschutzpolizei den Schiffsverkehr regeln. Auch die Wasserschutzpolizei St. Goar sowie die Einsatzboote der Feuerwehren Bacharach und Trechtinghausen waren im Einsatz.

Mit Hilfe der Feuerwehr konnte das Boot Diesel nachbunkern und durfte dann weiterfahren. Es war laut Polizei auf dem Weg von den Niederlanden nach Griechenland. Aufgrund einer defekten Tankanzeige kam es wegen Kraftstoffmangels zum Maschinenausfall, berichtete die Polizei zu dem Vorfall.