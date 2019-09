Unbekannte überfallen Tankstelle in Gladenbach

Zwei Männer haben beim Überfall auf eine Tankstelle in Gladenbach (Marburg-Bidenkopf) am späten Mittwochabend Geld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach Worten eines Polizeisprechers bedrohten sie einen Angestellten mit einem Messer und ließen sich die Beute aushändigen. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Eine erste Suche nach ihnen blieb erfolglos.