Ein Mann hat eine Tankstelle in Melsungen (Schwalm-Eder) offenbar zwei Mal binnen drei Tagen überfallen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrat er am Sonntag die Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Unbekannte flüchtete mit der Beute in unbekannter Höhe. Erst am Freitag war dieselbe Tankstelle überfallen worden.