Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend eine Wiesbadener Tankstelle in der Schönbergstraße überfallen und Bargeld in nicht genauer bezeichneter Höhe erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 21.40 Uhr einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Als dieser ihm kein Geld aushändigte, griff er selbst in die Kasse und flüchtete.