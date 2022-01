Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Autofahrer mit höherer Geschwindigkeit auf die Tankstelle bei Hammersbach gefahren. Er starb dabei.

Nach dem Brand an der Tankstelle an der A45 bei Hammersbach (Main-Kinzig) vom Montag gehen die Ermittler davon aus, dass der Autofahrer mit erhöhter Gesschwindigkeit auf die Tankstelle zugefahren ist. Dafür spreche, dass zwei Zapfsäulen aus der Verankerung gerissen worden seien, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Gutachten zum Unfallhergang steht noch aus. Die Ermittler vermuten, dass der Autofahrer Suizid begangen hat, durch den auch ein unbeteiligter Lkw-Fahrer von den Trümmerteilen erschlagen wurde.