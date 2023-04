An Tankstelle

An Tankstelle Einbrecher zertrümmerten Scheibe mit Gullydeckel

Mit einem Gullydeckel haben Einbrecher die Scheibe einer Tankstelle in Sulzbach (Main-Taunus) eingeschlagen.

So gelangten sie laut Polizei in der Nacht zum Samstag in den Verkaufsraum. Sie durchwühlten ihn und flohen unerkannt. Zunächst war unklar, ob die Täter Beute machten. Die Kriminalpolizei ermittelt.