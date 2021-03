19-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine Tankstelle in Hilders (Fulda) überfallen zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, kam er in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen wurde zudem ein 20-Jähriger angetroffen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde.