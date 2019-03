Aus einem Rollator hat ein Unbekannter die Handtasche einer 85 Jahre alten Frau in Eschwege (Werra-Meißner) gestohlen.

Die Frau stand am Montag mit ihrer Gehhilfe, in deren Korb sie die Tasche abgelegt hatte, vor einer Arztpraxis. Dort griff der Täter zu, wie die Polizei am Dienstag berichtete.