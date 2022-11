Eine Handy-Ortung hat in Frankfurt zwei mutmaßliche Diebe überführt.

Die 61 und 64 Jahre alten Männer sollen nach Polizeiangaben vom Mittwoch in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt einem 29-Jährigen und dessen Kumpel eine Tasche gestohlen haben. Diese konnten sich den Standort eines darin liegenden Smartphones anzeigen lassen. Sie riefen die Polizei, die die Verdächtigen am Dienstag festnahm.