Ein unbekannter Dieb hat einem Reisenden auf der Fahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Flughafen 12.000 Euro gestohlen.

Das Geld war in einer Geldbörse, die sich in einer am Boden abgestellten Tasche befand. Erst als der 35-Jährige den ICE verlassen hatte, bemerkte er den Diebstahl.