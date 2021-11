Die Polizei hat am Sonntag am Mainufer in der Frankfurter Innenstadt einen Dieb auf frischer Tat ertappt.

Er wollte gerade eine Handtasche stehlen, wie die Beamten mitteilten. Bei einer Durchsuchung auf der Dienststelle fanden sie einen Rucksack, ein Smartphone und mehrere tausend Euro Bargeld, teilweise in der Unterhose des 35-Jährigen.