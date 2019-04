In einer Bad Nauheimer Wohnung hat die Polizei die Leiche einer 25-jährigen Frau gefunden. Unter Tatverdacht steht ihr geflüchteter Ehemann - die Ermittler warnen vor dem offenbar psychisch auffälligen Verdächtigen.

Nach dem Fund einer Leiche in Bad Nauheim fahndet die Polizei nach einem 24-jährigen Mann. Nach Angaben der Gießener Staatsanwaltschaft steht Kiril C. im Verdacht, seine 25 Jahre alte Ehefrau in der Nacht zum Montag in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Die Leiche der Frau war nach einem Hinweis von Zeugen entdeckt worden. Was genau passierte und wie die Frau ums Leben kam, ist noch unklar.

Polizei warnt vor mutmaßlichem Täter

Der Tatverdächtige ist auf der Flucht. Die Polizei warnt davor, im Raum Bad Nauheim Anhalter mitzunehmen. Der 24-jährige Bulgare sei psychisch auffällig und möglicherweise gefährlich. Den Angaben nach ist der Gesuchte etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat braune, kurze Haare.

Sendung: hr-iNFO, 08.04.2019, 09.20 Uhr