Im osthessischen Haunetal ist eine 37-jährige Frau in ihrem Wohnhaus getötet worden. Die Polizei nahm einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

In einem Wohnhaus in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) ist eine Frau am Mittwoch getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Polizei mitteilten, alarmierte ein Hausbewohner am frühen Mittwochabend die Polizei wegen einer verletzten Person. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine stark blutende und leblose Frau vor.

20-jähriger Hausbewohner festgenommen

Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger, der auch in dem Haus wohnt, konnte den Angaben zufolge vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte der Mann die 37-jährige Frau mit einem scharfkantigen Gegenstand, vermutlich einem Messer. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat waren laut Ermittler noch nicht bekannt.