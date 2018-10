Feuerwehrtaucher haben die Leiche eines 83 Jahre alten Ruderers im Main bei Offenbach gefunden. Nach dem Mann war seit Freitag gesucht worden. Dann gab das Video einer Überwachungskamera einen wichtigen Hinweis.

Im Fall des vermissten 83-jährigen Ruderers schien die Polizei ihre Suche am Samstagnachmittag beendet zu haben. Man habe alles getan, was möglich sei, sagte ein Polizeisprecher. Doch dann setzten Feuerwehrtaucher ihre Arbeit noch einmal fort und machte einen traurige Entdeckung: Sie fanden die Leiche des Mannes im Main bei Offenbach.

Seit Freitagabend hatten die Taucher den Fluss abgesucht. Ein Helikopter-Team untersuchte die Gegend aus der Luft. Dann schaute sich die Einsatzleitung Aufnahmen an, die eine Kamera vom Gebäude eines nahegelegenen Clubs aus gemacht hatte. Darauf war der Mann in seinem Ruderboot zu sehen. Nahe der Stelle fanden die Taucher dann seine Leiche.

Leeres Boot trieb auf dem Fluss

Die Polizei suchte den Vermissten bisher vergeblich (Symbolbild). Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der aus Königstein (Hochtaunus) stammende Ruderer war am Freitagabend vermisst worden. Wie die Polizei Offenbach berichtete, trieb gegen 19.30 Uhr das leere Boot des Mannes in der Nähe der Autobahnbrücke A661 an Land. Das Mitglied des Rudervereins Hellas Offenbach e.V. war noch gegen 19 Uhr rudernd gesehen worden. Das Auto des 83-Jährigen fand die Polizei in Höhe seines Vereins.

Für die Suche war der Flussabschnitt am Freitagabend zwischenzeitlich für die Schifffahrt gesperrt worden. Die Beamten informierten auch die Wärter mehrerer Schleusen über den Fall.

