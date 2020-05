Schieflage: der umgestürzte Kran in Taunusstein.

Schieflage: der umgestürzte Kran in Taunusstein. Bild © Wiesbaden112.de

Baukran schlägt vor Mehrfamilienhaus in den Boden ein

Unglück in Taunusstein

Ein mit 60 Tonnen Gewicht gesicherter Baukran ist in Taunusstein vor einem Mehrfamilienhaus umgestürzt und auf einen Parkplatz gekippt. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden ist enorm.

Nur wenige Meter vor einem Mehrfamilienhaus in Taunusstein (Rheingau-Taunus) ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Baukran umgekippt und in den Boden eingeschlagen. Der Kranführer habe sich selbst aus der Kabine retten können und sei nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Glücklicherweise kam auch kein anderer Bauarbeiter oder Passant zu Schaden.

Unglück passierte beim Ausrichten des Kranarms

Warum der Kran umstürzte, ist noch unklar, das Amt für Arbeitsschutz ermittelt. Zu dem Unglück kam es, als der Arm des Krans am Morgen ausgerichtet werden sollte. Das mit 60 Tonnen Gegengewichten gesicherte Gerät kippte um und krachte in den Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Der Baukan krachte auf einen Parkplatz. Bild © Wiesbaden112.de

Zwei Autos und ein Motorrad wurden dabei beschädigt. Auch der Kran und das Pflaster des Parkplatzes wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Der Kran war auf der Baustelle für ein neues Mehrfamilienhaus aufgestellt worden.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 27.05.2020, 19.30 Uhr