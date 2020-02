Gegen Hass, Hetze und Mord: Demonstranten am Samstag in Marburg

Der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau erschüttert ganz Hessen. Allein in Marburg demonstrierten 4.500 Menschen gegen rechtsextremen Hass und Hetze. Auch in Hanau selbst zeigen wieder viele Flagge gegen Rechts.

Nach der rechtsextremistisch motivierten Gewalttat von Hanau mit zehn Todesopfern haben sich am Samstag in mehreren hessischen Städten insgesamt tausende Menschen zu Kundgebungen gegen Hetze und Menschenverachtung versammelt.

Alleine in Marburg kamen am Nachmittag nach Angaben der Stadt rund 4.500 Menschen auf dem Marktplatz zu einer Demonstration mit anschließender Mahnwache zusammen. "Wir stehen zusammen gegen rechten Terror", "Omas gegen rechts" und "Ein Helau gegen den Hass!" - diese und weitere Sätze standen auf den Transparenten, die Teilnehmer in die Höhe reckten.

OB Spies: "Wir stehen zusammen"

"Ich bin stolz, dass so viele Menschen diesem Aufruf gefolgt sind", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). "Ich bin stolz auf unsere Stadt, die so viel Solidarität, so viel Anteilnahme, so viel Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit zeigt." Er forderte die Versammelten auf, jeden Tag füreinander einzustehen, damit sich alle Menschen in der Stadt wohlfühlen.

In Hanau begann am frühen Nachmittag ebenfalls eine Demonstration. Mehrere Hundert Menschen versammelten sich auf dem Freiheitsplatz in der Innenstadt. Von dort startet der Zug zu den beiden Tatorten des Anschlags am Heumarkt und in Kesselstadt. Die Kurdische Gemeinde Deutschland wollte vor der Shisha-Bar "Midnight" am Heumarkt, dem ersten Tatort, Kränze niederlegen.

Auf dem Freiheitsplatz in Hanau sind erneut Menschen zu einer Demonstration gegen Rechts zusammengekommen. Bild © picture-alliance/dpa

Für Samstagnachmittag war auf dem zentralen Marktplatz zudem noch eine Kundgebung von einem privaten Veranstalter geplant. Auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir wollte am Samstag nach Hanau kommen. Er wolle Angehörige der Opfer treffen, die Tatorte besuchen und an der Kranzniederlegung teilnehmen, teilte die Partei in Berlin mit.

Am Tatort in der Hanauer Innenstadt haben Menschen Blumen abgelegt. Bild © Sonja Fouraté

Auch in Idstein (Rheingau-Taunus) zeigten Menschen auf einer Kundgebung Flagge gegen Rechts. Das Bündnis "Idstein bleibt bunt" hatte am Mittag zu einer Mahnwache vor dem Rathaus eingeladen.

Opfer mit Migrationsgeschichte

Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am Mittwochabend in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Der Sportschütze tötete auch seine 72 Jahre alte Mutter und dann sich selbst. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.