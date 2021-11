Die Unfallstelle in Hünsteten-Wallbach, wo ein Taxi eine 73-Jährige überfahren hat.

Eine 73-Jährige ist im Rheingau-Taunus-Kreis von einem Taxi überrollt und tödlich verletzt worden. Sie war kurz zuvor von dem Taxi nach Hause gefahren worden.

In Hünstetten-Wallbach (Rheingau-Taunus-Kreis) ist am Dienstag eine 73-Jährige von einem Taxi überrollt und getötet worden. Am frühen Abend war die Frau von dem Taxi nach Hause gefahren worden, teilte die Polizei mit. Sie stieg demzufolge aus dem Taxi aus und lief hinter dem Wagen entlang, wo sie sich nach einem heruntergefallenen Gegenstand bückte.

In dem Moment setzte das Taxi zurück und überrollte die Frau. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.