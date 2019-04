Die frühere Luxus-Wohnung des abberufenen Limburger Bischofs Tebartz-van Elst wird zum Museum.

Das Diözesanmuseum des Bistums nutzt die Räumlichkeiten künftig für Ausstellungen und als Depot von Exponaten. Bischof Bätzing wird das Museum am Dienstagabend eröffnen. Der Nachfolger von Tebartz-van Elst war nicht in die rund 280 Quadratmeter große Dienstwohnung gegenüber dem Limburger Dom gezogen. Wegen der Baukosten-Explosion auf rund 31 Millionen Euro und heftiger Kritik an seiner Amtsführung hatte Tebartz-van Elst sein Amt in Limburg aufgeben müssen.