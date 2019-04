Das Ziel war Sao Paulo, geschafft hat es die Lufthansa-Maschine in der Nacht zum Dienstag aber nur bis in den Luftraum nach Frankreich. Die Crew gab an, in einer "Luftnotlage" zu sein - und kehrte nach Frankfurt zurück.

Statt nach Brasilien zu fliegen ist eine Lufthansa-Maschine in der Nacht zu Dienstag umgekehrt und wieder in Frankfurt gelandet. Grund seien technische Probleme gewesen, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft. Die Crew von Flug LH506 habe vorsorglich eine "Luftnotlage" gemeldet. Dadurch können Flugzeuge bevorzugt landen.

Maschine wird jetzt untersucht

Welches Problem genau vorlag, ist bisher nicht bekannt. Eigentlich war die Maschine auf dem Weg nach Sao Paulo. Sie drehte aber über Frankreich in der Nähe von Lyon um und war um kurz nach Mitternacht zurück in Frankfurt. Nach Angaben der Lufthansa wird das Flugzeug vom Typ Boeing 747-8i jetzt untersucht.

Flightradar zeigt den Weg der Maschine nach Frankfurt zurück. Bild © Screenshot flightradar24.com

An Bord waren 284 Passagiere. Sie wurden über Nacht in Hotels untergebracht und sollten ihre Reise in die brasilianische Millionenmetropole am Dienstagvormittag fortsetzen.

Zuletzt mehrere Flüge abgebrochen

Erst am Freitag waren zwei Maschinen der Lufthansa-Tochter Eurowings auf Flügen nach Spanien umgekehrt - ebenfalls aus technischen Gründen. Den Angaben nach handelte es sich um Maschinen des Typs Boeing 737-800.

Vor einer Woche musste außerdem ein Airbus A380 der Lufthansa seinen Flug in die indische Hauptstadt Neu Delhi abbrechen und nach Frankfurt zurückfliegen. Grund waren in diesem Fall Probleme mit dem Hydrauliksystem.

Sendung: hr-iNFO, 09.04.2019, 07.20 Uhr