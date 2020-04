Der Brand in der Bergsträßer Winzergenossenschaft in Heppenheim (Bergstraße) ist durch einen technischen Defekt in der Elektroinstallation ausgelöst worden.

Das hätten Ermittlungen an der Brandstelle ergeben, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Löscheinsatz. Der Schaden geht in die Millionenhöhe.