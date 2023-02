Telekom meldet Netzausfall in Frankfurt

Mobilfunk und Festnetz

Schäden an Glasfaser-Kabeln haben am Dienstag für Telefon- und Internetausfälle in mehreren Frankfurter Stadtteilen gesorgt.

Die Telekom teilte mit, die Kabel seien bei Tiefbauarbeiten versehentlich beschädigt worden. Betroffen sei neben Festnetz und Mobilfunk auch das Streaming-Angebot Magenta TV. Wann die Störung behoben sein wird, war zunächst nicht abzusehen.