Im Großraum Frankfurt funktionieren bei vielen Telekom-Kunden weder Internet noch Telefon. Bei Bauarbeiten seien mehrere Glasfaserkabel beschädigt worden, erklärte der Konzern. Bis zum Nachmittag soll die Störung behoben sein.

Bei vielen Telekom-Kundinnen und - Kunden geht seit Dienstagabend nichts mehr: Sowohl das Telefon als auch das Internet funktionieren nicht mehr. Betroffen ist laut Telekom der Großraum Frankfurt - dort aber vor allem die nördlichen Stadtteile. Ausfälle wurden auch aus anderen Teilen Hessens gemeldet, dort ist allerdings nur das Festnetz betroffen.

Grund für die Störung seien vier Glasfaserkabel, die am Dienstagnachmittag bei Tiefbauarbeiten auf einer Baustelle an einer Bahnstrecke in Frankfurt beschädigt wurden, wie der Konzern mitteilte. Daher könne es "aktuell zu Beeinträchtigungen der Sprach-, Internet- und MagentaTV-Dienste im Festnetz als auch teilweise im Mobilfunk" kommen.

Ende der Störung bis zum Nachmittag

Bis zum Nachmittag sollte die Störung wieder behoben sein, erklärte ein Telekom-Sprecher dem hr am Mittwoch. Aufgrund der "erheblichen Schäden und Situation auf der Baustelle" seien die Reparaturarbeiten aber äußerst schwierig. Das Problem: Die Bauarbeiter bohrten die vier Glasfaserkabel laut Telekom nicht nur an oder durch, sondern gossen auch noch Beton darüber. Die Teams vor Ort hätten die ganze Nacht durchgearbeitet, um Ersatzkabel für die Montage vorzubereiten, "und geben weiterhin alles".

Insgesamt sind sieben Mobilfunksender durch das Missgeschick auf der Baustelle gestört. Das betrifft am stärksten den Großraum Frankfurt, allerdings, sagte ein Telekom-Sprecher, sei aufgrund der Vernetzungen auch ein Strang ins Emsland betroffen, so dass es auch dort zu Ausfällen komme. Auch in anderen Teilen von Hessen gebe es teilweise ebenfalls Probleme, allerdings sei dort nur das Festnetz betroffen, nicht aber Internet und Mobilfunk. Inzwischen seien die Reparaturarbeiten schon soweit fortgeschritten, dass einige Kunden wieder am Netz seien. Die übrigen kämen dann voraussichtlich bis zum Nachmittag "Zug um Zug" dazu.

