Nach über 30 Grad am Mittwoch wird es in den kommenden Tagen ungemütlich in Hessen: Island-Tief "Cathy" bringt Wind, Regen und sinkende Temperaturen. Kurz vor Siebenschläfer aber kein Grund zur Panik.

An dieser Bauernregel ist durchaus etwas Wahres dran: "Das Wetter am Siebenschläfer-Tag noch sieben Wochen bleiben mag", heißt es im Volksmund zur sommerlichen Großwetter-Lage. Stichtag hierfür ist der 27. Juni - und ausgerechnet jetzt wird es schlecht.

Das Island-Tief "Cathy" bahnt sich über Südschweden und die Ostsee den Weg nach Deutschland. "Und aus dieser Richtung kommt keine mediterrane Luft", bestätigte hr-Meteorologe Tim Staeger naheliegende Befürchtungen. Nach einem sonnigen und heißen Mittwoch mit teils über 30 Grad wird es schon im Laufe des Donnerstags deutlich kühler.

Im Nordwesten geht es los

Als erstes trifft "Cathy" auf den Nordwesten Hessens. "Dort muss schon am Donnerstagvormittag mit dichter Bewölkung und Schauern gerechnet werden", warnte Staeger. Dazu frischt der Wind ordentlich auf. Bis zum Nachmittag wird dann auch der Süden des Landes in etwas abgeschwächter Form erreicht, während es im Norden bereits wieder auflockert. Die Temperaturen fallen - pünktlich zum Sommeranfang - sukzessive auf Höchstwerte von unter 20 Grad.

Am Freitag und Samstag setzt sich das ungemütliche Wetter fort. Viele Wolken und Schauer ziehen über das Land. "Lokal kann es ordentlich runterprasseln", sagte hr-Experte Staeger. Mit heftigen Unwettern wie zuletzt müsse aber nicht gerechnet werden. Bei 13 bis 18 Grad wird es jedoch fast herbstlich frisch.

Unrühmliche Ausnahme

Doch es ist Besserung in Sicht. Ab Sonntag steigen die Werte allmählich wieder an. Schon am Dienstag sollte die 25-Grad-Marke wieder geknackt werden. Auch für den Siebenschläfer-Tag am Mittwoch kommender Woche sind die derzeitigen Prognosen eher sommerlich.

"Im Moment ist die mittelfristige Aussicht nicht so schlecht", meinte Staeger, der der Siebenschläfer-Regel eine gewisse Bedeutung beimisst. So sei der Zeitraum zwischen Ende Juni und Anfang Juli nicht selten maßgeblich für die Wetterlage in den darauf folgenden Wochen. "Man muss sich aktuell keine große Sorge machen, dass der Sommer ins Wasser fallen könnte", so der Experte. "Cathy" bleibt wie es scheint erstmal eine unrühmliche Ausnahme.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 20.06.2018, 19.15 Uhr