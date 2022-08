Die Polizei hat am Ausbauende der A661 bei Egelsbach (Offenbach) das Tempo von Verkehrsteilnehmern kontrolliert.

Dabei waren am Dienstag von 1.584 Fahrzeugen 219 im Tempo-70-Abschnitt zu schnell, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Am schnellsten fuhr ein Pkw-Fahrer mit 125 km/h. Er muss 480 Euro Bußgeld zahlen, bekommt zwei Punkte und muss für einen Monat den Führerschein abgeben.