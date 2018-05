Der Terrorverdächtige Haikel S. könnte schon bald abgeschoben werden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde des Tunesiers abgelehnt. Nun wehrt er sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg teilte am Montag mit, dass eine Klage des terrorverdächtigen Tunesiers Haikel S. gegen Deutschland eingegangen ist. Außerdem habe er das Gericht gebeten, eine sogenannte vorläufige Maßnahme zu verhängen - und damit seine Auslieferung vorerst zu stoppen. Man prüfe den Antrag schnellstmöglich, erklärte das Gericht.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte zuvor die Beschwerde gegen die Abschiebung von Haikel S. abgelehnt. Das Karlsruher Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass dem 37-Jährigen in seinem Heimatland Tunesien nicht die Todesstrafe droht (2 BvR 632/18). Haikel S. sitzt derzeit in Hessen in Abschiebehaft. Mit der Entscheidung in Karlsruhe sind alle rechtlichen Mittel gegen die Abschiebung in Deutschland ausgeschöpft.

Haikel S. gilt als Gefährder. Hessen versucht seit Monaten, ihn nach Tunesien abzuschieben.Der Mann war im Februar vergangenen Jahres bei einer Anti-Terror-Razzia in Frankfurt festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Haft. Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte er ein Netzwerk für den IS aufgebaut und einen Terroranschlag geplant. Auch in seinem Heimatland steht er unter Terrorverdacht.

Innenminister: Abschiebung wird bald kommen

Die Abschiebung von Haikel S. war bislang daran gescheitert, dass Tunesien nicht zugesichert hatte, ihn nicht zur Todesstrafe zu verurteilen. Diese Zusicherung gibt es aber mittlerweile. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb entschieden, die Abschiebung von S. verstoße nicht gegen das Grundgesetz. Tunesien müsse aber zusätzlich gewährleisten, dass der 37-Jährige, der dann faktisch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werde, diese auch prüfen lassen könne.

Innenminister Peter Beuth (CDU) betonte, Hessen habe alles getan, um Haikel S. in sein Heimatland zurückzuführen. Es müsse nun Entscheidung aus Straßburg abgewartet werden, bevor der Mann abgeschoben werden könne. Es gebe jedoch keine Anhaltspunkte, dass das lange dauern werde.