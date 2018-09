Wenige Monate nach seiner Abschiebung aus Frankfurt ist der terrorverdächtige Tunesier Haikel S. bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Dort scheiterte er nun endgültig mit seiner Beschwerde gegen Deutschland.

Der nach Tunesien abgeschobene Gefährder Haikel S. ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit einer Beschwerde gegen Deutschland gescheitert. Die Straßburger Richter wiesen seinen Antrag am Donnerstag als unzulässig zurück (Beschwerdenummer 7675/18). Diese Entscheidung ist endgültig.

Der von Sicherheitsbehörden als Islamist eingestufte S. war nach monatelangem juristischen Tauziehen im Mai aus Frankfurt nach Tunesien abgeschoben worden. Er hatte geltend gemacht, dass ihm in seinem Heimatland die Todesstrafe drohe. Diese Gefahr sah das Straßburger Gericht jedoch nicht.

Keine Zweifel an Einschätzung deutscher Richter

Zwar könne der Mann in Tunesien formal zur Todesstrafe verurteilt werden, heißt es. Aber jedes Todesurteil werde in dem Land früher oder später vom Präsidenten in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Auch hätten die lokalen Behörden im Fall von Haikel S. zusätzlich diplomatische Zusicherungen abgegeben.

Außerdem besteht nach Überzeugung der Richter die Möglichkeit, dass S. früher aus der Haft entlassen wird. Daher bestehe kein Grund, von den Einschätzungen der deutschen Gerichte abzuweichen. Das Menschenrecht auf Leben des Mannes sei nicht verletzt worden.

Haikel S. soll an Anschlag in Tunis beteiligt gewesen sein

Haikel S. hatte sich monatelang juristisch gegen die Abschiebung gewehrt und war dafür bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, für die Terrormiliz IS einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Der Tunesier, der im Februar 2017 bei einer Anti-Terror-Razzia festgenommen worden war, steht auch in seinem Heimatland unter Terrorverdacht. Er soll unter anderem dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit mehreren Toten im März 2015 beteiligt gewesen sein.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) begrüßte die Entscheidung des Gerichtshof. Sie bekräftige seine Haltung: Ausreisepflichtige Straftäter und islamistische Gefährder müssten konsequent abgeschoben werden. "Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt", sagte Beuth zu den nach seinen Angaben rund ein Jahr dauernden Bemühungen für eine Abschiebung von Haikel S. ab.

