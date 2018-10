Ein in der Türkei unter Terrorverdacht inhaftierter Gießener kommt vorerst nicht aus der Untersuchungshaft frei. Das hat ein Gericht entschieden. Der 29-Jährige war im März im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen worden.

Seit März dieses Jahres ist Patrick Kraicker aus Gießen in der Türkei inhaftiert. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der Kurdenmiliz YPG vor, die in Syrien aktiv ist und die von der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird. Zudem soll er eine militärische Sperrzone betreten haben.

Familie: "Er wollte nur wandern"

Kraicker war in der Nähe der Grenze zu Syrien festgenommen worden. Nach Auskunft seiner Familie war er zum Wandern in der Türkei. Ein Freund hatte nach der Festnahme berichtet, Kraicker habe erwogen, Angehörige einer befreundeten kurdischen Familie zu besuchen. Er beschrieb ihn als völlig unpolitisch und nannte die Vorwürfe "absurd".

Die Hoffnung auf Entlassung aus der Untersuchungshaft hat sich für Kraicker jedoch zunächst zerschlagen. Wie sein Anwalt am Freitag mitteilte, hat ein Gericht entschieden, dass die Anschuldigungen für eine Freilassung zu schwer wögen.

Zeuge will Kraicker im Irak gesehen haben

Stattdessen soll nun am 26. Oktober weiter verhandelt werden. Dann soll nach hr-Informationen angeblich ein Zeuge aussagen, der Kraicker im Januar und Februar als Arzt im Irak gesehen haben will. Zu dieser Zeit sei der 29-Jährige aber in Deutschland gewesen, versichert seine Familie.

Die Verhandlung fand mehrere hundert Kilometer entfernt von dem Gefängnis in der osttürkischen Provinz Elazig statt, in dem der Gießener sitzt. Der Angeklagte war per Video in den Saal geschaltet worden. Ob ein Angehöriger der deutschen Botschaft beim Prozess war, blieb zunächst unklar.

Mutter: "Er hat große Angst, dass er verurteilt wird"

Kraickers Mutter Claudias S., die zuletzt am Montag mit ihm hatte telefonieren können, berichtete vor der Verhandlung dem hr, ihrem Sohn gehe es nicht sehr gut. "Er hat große Angst, dass er verurteilt wird", sagte sie. Sein Anwalt und die Botschaft hätten ihm aber Hoffnung auf einen Freispruch gemacht.

Auch sie selbst habe große Angst, sagte S. Im Falle einer Verurteilung drohen ihrem Sohn bis zu 20 Jahre Gefängnis. Eine Online-Petition , in dem das Auswärtige Amt aufgefordert wird, sich für Kraickers Freilassung einzusetzen, hatten bis zum Freitag knapp 2.500 Menschen unterzeichnet.