10.000 Euro Schaden Teure Maschinen an A7 gestohlen

Bislang Unbekannte haben am Wochenende auf einer Baustelle an der A7 bei Kassel Baumaschinen und Werkzeug in Höhe von etwa 10.000 Euro erbeutet.

Nachdem sie sich Zugang zur Baustelle verschafft hatten, waren sie nach Angaben der Polizei vom Dienstag mit einem Akku-Trennschleifer und Brecheisenzugange. Letzteres ließen sie bei ihrer Flucht zurück. Die Beamten suchen nun Zeugen.