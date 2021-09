Diebe haben in Bad Nauheim (Wetterau) einen Lamborghini im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren sie am Wochenende in ein Haus eingebrochen und hatten die Schlüssel des Sportwagens gestohlen. Die Ermittler suchen nun Zeugen.