Philipp Mickenbecker von "The Real Life Guys" sprach bei Youtube über seine Krebsdiagnose. Bild © The Real Life Guy

The Real Life Guys: Bekannter Youtuber an Krebs gestorben

Er kämpfte über Jahre hinweg gegen den Krebs. Nun ist der Bickenbacher Youtuber Philipp Mickenbecker an seiner Tumorerkrankung gestorben. Seine Erkrankung hatte der 23-Jährige offen im Netz thematisiert.

Der Youtuber Philipp Mickenbecker und sein Zwillingsbruder Johannes begeisterten über Jahre hinweg auf ihrem Kanal "The Real Life Guys " ihre Fangemeinde mit verrückten Bauvideos - und zwar direkt aus Bickenbach (Darmstadt-Dieburg). Doch im letzten Jahr trat auch ein ernstes Thema auf die Tagesordnung: Philipp Mickenbecker machte seine Krebserkrankung im Internet öffentlich und sprach ganz offen über seinen Tumor - Lymphdrüsenkrebs im Endstadium.

Nun ist der junge Mann im Alter von 23 Jahren seiner Krankheit erlegen, wie sein Bruder Johannes und Freunde am Donnerstag in einem Video auf dem gemeinsam geführten Kanal "Life Lion " mitteilten. Philipp sei bereits am 9. Juni im Krankenhaus gestorben, sagte Johannes. Er habe starke Blutungen gehabt, berichtete sein Bruder.

Bruder: "Es geht im jetzt besser"

Die Blutung habe zwar im Krankenhaus kurzfristig gelindert werden können, doch das Personal sah keine Hoffnung auf Besserung. Er sei unter anderem in Anwesenheit seines Bruders Johannes und Freunden am Mittwoch verstorben. Sein Bruder erklärte, am Tag vor seinem Tod habe Philipp seinen Frieden mit dem Krebs geschlossen. Er habe keine Schmerzen gehabt und sei mit "einem Lächeln eingeschlafen", sagte Johannes. "Es geht im jetzt Tausend mal besser, als es ihm hier gegangen wäre."

Im Alter von 16 Jahren hatte Mickenbecker das erste mal die Diagnose Krebs erhalten. Eine Chemotherapie führte zunächst zum Erfolg - ehe der Tumor zurückkam. 2020 war es bereits das dritte Mal, dass der Krebs sich bei Philipp meldete. Auf eine Chemotherapie hatte er zuletzt verzichtet und stattdessen auf Gott vertraut.

Handy weg - echtes Leben an

Gegenüber hessenschau.de sagte Mickenbecker noch im November, er wolle den Leuten mitgeben, dass sie weniger Zeit am Handy und Computer verbringen sollen. Stattdessen sollen junge Leute das "Real Life" leben und mit anderen Leuten teilen. Das habe er selbst auch gemacht. Man solle sich bewusst machen, dass das Leben ganz schnell zu Ende sein kann.