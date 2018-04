Rehkitz "Theodor" bei seinen Zieheltern in Dillenburg.

Rehkitz "Theodor" bei seinen Zieheltern in Dillenburg. Bild © Klaus Pradella (hr)

Eine kleine tierische Sensation: Acht Wochen vor dem üblichen Geburtstermin von Rehkitzen kam "Theodor" zur Welt. Tierliebhaber in Dillenburg päppeln ihn auf, nachdem ein Jäger ihn vor dem Fuchs gerettet hat.

"Theodor" liegt ganz entspannt auf einer roten Decke in einer Hundebox. Alle vier Stunden kommt Werner Schmäing mit einem Fläschchen Ziegenmilch und päppelt den kleinen Rehbock auf. Der Chef der privaten Wildtierauffangstation in Dillenburg-Oberscheld (Lahn-Dill) ist richtig begeistert von seinem Schützling: "Theodor ist ein richtiger Streber. Er macht alles richtig: Er trinkt gut, frisst Erde von frischen Maulwurfshügeln." Das tue seinem Magen-Darmtrakt gut. In einer Woche nahm "Theodor" schon über ein Kilo zu.

Der Fuchs schlich schon um das Rehkitz herum

Vor Ostern war die Situation noch ganz anders. Da kam das Rehböckchen als gerade mal 1,8 Kilo schweres Bündel in die Auffangstation von Angelika und Werner Schmäing. "Theodor", wie sie das kleine Ding alsbald tauften, hatte großes Glück, überhaupt noch zu leben. Denn als ihn ein Jagdpächter bei Hungen im Kreis Gießen am Waldrand im Gras liegen sah, schlich dort ein Fuchs herum.

"Der Jagdpächter verscheuchte den Fuchs und wartete noch eine Weile, ob das Muttertier zurückkommt", erzählt Werner Schmäing. Doch die Ricke ließ sich nicht mehr blicken. Und so nahm der Jagdpächter das Kitz mit. Dank der Vermittlung des Forstamts in Wettenberg kam der kleine Rehbock schließlich zur Wildtierhilfe nach Oberscheld. Zuerst berichtete die Dill-Zeitung über den tierischen Glückspilz.

Vermutlich wurde die Mutter später als üblich begattet

Dass jetzt schon ein Kitz geboren wurde, ist ganz außergewöhnlich, erklärt Werner Schmäing: "Normalerweise werden Kitze Anfang Juni geboren. Weil es dann durch das hohe Gras genügend Deckung für die Kleinen gibt. Theodor ist aber schon Ende März geboren. Das wollte selbst von den Jägern und Förstern, mit denen wir sprachen, niemand so recht glauben." Schmäing glaubt an eine Laune der Natur. Oder ist der Klimawandel schuld?

Rehkitz "Theodor" in Dillenburg mit Ziehmutter Angelika Schmäing. Bild © Klaus Pradella (hr)

Johannes Lang vom Arbeitskreis Wildbiologie an der Uni Gießen sagt: "Nein, mit dem Klimawandel hat das nicht zu tun." Vielmehr sei das in der Tat sehr seltene Phänomen einer derart frühen Geburt auf die komplizierte Fortpflanzung bei Rehen zurückzuführen.

Normalerweise werden Ricken im Spätsommer begattet, wie Lang ausführt. Dann nistet sich das Ei ein, ohne dass monatelang etwas passiert. Erst die deutlich kürzere Tageszeit im Dezember gibt das entscheidende Signal: Der Embryo bildet sich aus, nach fünf Monaten kommen die Kitze Anfang Juni zur Welt.

"Bei 'Theodor' muss es aber anders gewesen sein", vermutet Johannes Lang. In seltenen Fällen würden Ricken, die vorher keinen Bock abbekommen hätten, später begattet. "Und dann wächst gleich ein Embryo heran, so dass der Geburtstermin nach fünf Monaten deutlich früher liegt."

In einem halben Jahr soll das Tier ausgewildert werden

Der kleine "Theodor" hat nun einen Vorsprung von gut acht Wochen auf seine Altersgenossen. In dieser Zeit soll er in der Auffangstation groß und stark werden, damit er in etwa einem halben Jahr ausgewildert werden kann.

Werner Schmäing ist zuversichtlich, dass ihm das gelingt. Denn Erfahrungen mit Rehkitzen hat er schon seit einigen Jahren. Nur dass eines so früh im Jahr beim ihm in Pflege kam wie jetzt "Theodor", das hat er noch nicht erlebt.